Ada Pass uygulamasının işlevselliğini kontrol ettiler…

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17/09/2021

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Ada Pass uygulamasının işlevselliğini kontrol ettiler…

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Ercan Havalimanı’nda Ada Pass uygulamasıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Üstel, yurt dışından gelen yolcuların aşı ve test durumlarını elektronik ortamda sorgulayabilen ve hızlı geçişlerini sağlayan Ada Pass'ın pilot uygulama olarak başlatıldığını, özellikle yurt dışından gelen öğrencilerin ağırlıkta olacağı bir döneme girildiğini belirtti.

Üstel, muhaceret bölümünde yaşanan yoğunluk konusunda gerekli adımların atılacağını, yaptıkları incelemeler sonucunda  Havalimanı içerisinde daha rahat bir ortamın sağlanması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

17/09/2021 19:02
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TAGS: Ada Pass uygulamasının işlevselliğini kontrol ettiler…, haberkbiris,
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