ADA-SEN, sendikaların aldığı eylem ve grev kararına tam destek verdi

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN), 33 sendikanın aldığı eylem kararına tam destek verdiklerini duyurdu.

ADA-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkına ve toplu sözleşmelerle kazanılan haklarda yapılmak istenen değişikliğin, yalnızca çalışanların değil, tüm toplumun geleceğini tehdit ettiği savunuldu.

“Önerilen yasa tasarıları, Hayat Pahalılığı artışlarının konsolide edilerek verilmesini kaldırmayı hedeflerken, maaşların reel değerini düşürecek ve yaşam standartlarını geriletecektir.” denilen açıklamada, bu politikaların insanca yaşam hakkını yok saydığını ve halkı geçim derdine sürüklediği öne sürüldü.

Açıklamada, ADA-SEN olarak, sendikaların 25 Aralık itibarıyla başlatacağı grev ve eylemleri, ayrıca Meclis alt komitesinde yasa tasarılarının görüşüleceği gün ilan edilecek genel grev kararını kararlılıkla destekledikleri ifade edildi.

“Bu mücadele, yalnızca sendikaların değil, tüm halkın mücadelesidir.” denilen açıklamada, haklarını korumak ve daha adil bir gelecek için bundan sonra yapılacak her türlü mücadelede en ön safta yer alacakları belirtildi.