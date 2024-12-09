Ada-Sen yarın Mağusa Ehliyet Şubesi'nde tam gün greve gideceğini duyurdu
Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen), Trafik Dairesi’ne bağlı Mağusa Ehliyet Şubesi’nde yarın tam gün greve gideceğini duyurdu.
YAYIN TARİHİ:
09/12/2024
Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen), Trafik Dairesi’ne bağlı Mağusa Ehliyet Şubesi’nde yarın tam gün greve gideceğini duyurdu.
Sendika açıklamasında, grevin 8.00’den 15.30’a kadar süreceği, saat 10.00’da ise Ada-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu’nun basına açıklamada bulunacağı kaydedildi.
YAYIN TARİHİ: