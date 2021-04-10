Adaçay ve Yeşilköy'ü hortum vurdu!

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Adaçay ve Yeşilköy'de sabah saatlerinde etkili olan hortum ve fırtınanın zarar verdiğini duyurdu. Hasar tespitinin yapıldığını belirten Yeşilırmak, "hortumdan dolayı maddi hasara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim"dedi. Yeşilırmak, hafta başında zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını söyledi.

Yeşilırmak'ın paylaşımı şöyle:

Dünyanın dengesini bozduğumuz kesin!

Bugün sabah saatlerinde Beldemize bağlı Adaçay ve Yeşilköy köylerimizde çıkan hortum sebebiyle maddi hasarlar meydana gelmiştir. Bu sebeple maddi hasara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Belediye ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmalarını yapmışlardır. Hafta başında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını saracağız.

Geçmiş olsun hepimize.

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10/04/2021 13:58