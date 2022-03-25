Adadan ihraç edilmek üzere bekleyen kişileri kaçırdılar!

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Ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak suçuna methaldar olan zanlılar Mehmet Davulcular ve Hüseyin Mütella tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olguları aktardı. Polis, 2 zanlının Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak suçuna ile tutuklandıklarını belirtti. Polis, 22.03.2022 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Demirhan Lefkoşa’da Akdoğan'da sakin zanlı 1 Mehmet Davulcular ve zanlı 2 Hüseyin Mütella’nın pandemi hoteli olarak kullanılan Yıldız Öğrenci yurdunda KKTC’den ihraç edilmek üzere tutuklu olarak bulunan Wisam Fathullah (E-22 Suriye) ,Ahmed Elhamıd (E-23 Suriye) ve Huseyin Alabed Allah (E-22 Suriye) isimli şahısları gizlice kaçırırken Demirhan Polis Karakolu ekiplerince suçüstü yakalandıklarını anlattı.

Polis, akabinde yapılan soruşturmada konu şahısları alacak olan zanlı 1 Mehmet Davulcular ve Zanlı 2 Hüseyin Mütella’nın CC 828 plakalı araç içerisinde konu şahısları bekledikleri esnada Demirhan'da tespit edilerek alıkonulduklarını belirtti. Polis, akabinde zanlı 2 Hüseyin Mütella'dan yapılan soruşturmada konu şahısları 300 TL karşılığında alıp Mağusa götüreceklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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25/03/2022 15:03