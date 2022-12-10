Mesarya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hasan Adahan, Mesarya için hedeflerini anlattı.

Mesarya’nın üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Adahan, tüm bölgelerde organize hayvancılık alanlarının alt yapılarını tamamlayacağını ve üretimin daha verimli ve sorunsuz yapılması için üreticinin sorunlarına öncelik vereceklerini açıkladı.

Adahan Mesarya için yapacaklarını şöyle aktardı;

‘’Kıbrıs için Mesarya’nın önemi çok büyüktür. Mesarya; üretimin merkezidir. Gelişen dünyamızda gelenekselleşmiş belediyeciliğin dışına çıkmak zorunlu hale gelmiştir. Sektörler ve nüfus büyüdükçe ihtiyaçlar da o oranda artmıştır. Bizim topraklarımız Mesarya bölgesi, daha da değerli hale geldi. El değmemiş bakir alanlar bizim için çok değerlidir. Öncelikle mesarya bölgesini nasıl bir dönüşüm içerisine sokmamız gerektiğini çok iyi planlamalıyız. Bu anlamda Mesarya’nın taşı toprağı altın değerindedir. Bununla birlikte bir çok arazimizi de ekonomiye katma değer anlamında yönlendirmemiz gerekmektedir.

-Organize Hayvancılık Bölgelerinin alt yapıları tamamlanacak

Mesarya üretimin merkezidir. Bu anlamda Mesarya bölgesinde hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşan birçok insanımız var. Tüm bu üretimlerin sektörel olarak büyümesine hız kazandırmak için, altyapı sorunlarını gidereceğiz. Ayrıca köylerimizde bulunan Organize Hayvancılık Bölgeleri ile ilgili yarım kalmış çalışmaları tamamlayacağız ve yeni bölgeler kazandıracağız.

Mesarya’nın en büyük eksilikiği çevre ve altyapı sorunudur. Organize Hayvancılık Bölgelerindeki eksiklikleri, alt yapı sorunlarını gidererek, çevre ve sağlık noktasında daha iyi bir alt yapıya kavuşturmak. Her bölgedeki sorunlara ayrı ayrı yatırımlar yapacağız.

Bu çalışmalar, ekonomik anlamda bakıldığı zaman mali yapının güçlü olması ile yapılabilir. Öncelik verdiğimiz konuları halkımıza anlatmalı onların da fikirlerini almalıyız.’’

‘’Gençlerimizin Mesarya’dan göç etmesini engellemeliyiz’’

Bir tarafta mesaryanın gençlerini, mesaryanın halkını da düşünerek, diğer taraftan büyüyen şehirlerimizden kaliteli göçü de karşılayabilmemiz için bölgemiz mimarisine uygun sosyal konut veya toki modeli bölge mimarisine uygun ‘’MESARYA EVLERİ’’ ile bölgemizi canlandırmanın vakti gelmiştir. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ülkemizde çok başarılı konut yapımına imza atan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği bu modeller üzerine projelerini bizlerle paylaşıyorlar. Dolayısı ile müteahhitlerimizle düşük faizli kredilerle gerçekleştireceğimiz ‘’MESARYA EVLERİ’’ ile önümüzdeki dönemde siz sevgili MESARYALILARA bu kadar yıl ihtiyaç olduğu halde yapılmayan, bu projemizi hizmetinize sunacağız. Böylelikle gençlerimiz artık göç etmeyecek ve bölgemizde ihtiyaç duyulan yaşam alanlarını yaratacağız.

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10/12/2022 10:31