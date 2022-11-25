Adahan: Vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla aday oldum

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25/11/2022

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Adahan: Vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla aday oldum

 Mesarya Belediyesi bağımsız başkan adayı olduğunu duyuran Hasan Adahan, vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla göreve talip olduğunu kaydetti.

Adahan, basın ofisi aracılığıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“25 Aralık tarihinde ilki gerçekleşecek olan 18 belediye ile gireceğimiz Yerel Seçimlerde, bölgemizde dört belediyemiz birleştirilerek oluşturulan Mesarya Belediyesi için, bütünleyen, dinamik, ilkeli duruş sergileyen, sosyal-kültürel ve spor alanlarını geliştiren, kadın ve genç nüfusu ekonomiye kazandırma adına eğiten, çocuklarımızın güvenle eğitim alabileceği alanlar yaratabilen, yaşlılarımızın sosyalleşebileceği alanları planlayan, çevre ve sağlık konularına öncelik veren vizyoner bir belediyecilik anlayışı için aday olduğumu tüm kamuoyuna duyuyorum.”

25/11/2022 18:24
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TAGS: Adahan: Vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla aday oldum
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