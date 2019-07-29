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ADAKDER Kurudere Köyünde Temsilcilik Binası Açıyor

Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) Kurudere köyünde temsilcilik  açıyor. 

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29/07/2019

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ADAKDER Kurudere Köyünde Temsilcilik Binası Açıyor

Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) Kurudere köyünde temsilcilik  açıyor. 

ADAKER Başkanı Ramazan Toklu’nun  yaptığı yazılı açıklamaya göre, temsilcilik binasının açılış öreni  31 Temmuz  Çarşamba günü Paşakent Sitesi’nde gerçekleştirilecek.

Açılışta ülkenin sanatçılarından Özlem-Aydın ve Gençlik Dairesi Vadili Halk Dansları ekibi de sahne alacak. 

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TAGS: Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği
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