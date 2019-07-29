ADAKDER Kurudere Köyünde Temsilcilik Binası Açıyor
Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) Kurudere köyünde temsilcilik açıyor.
29/07/2019
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Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) Kurudere köyünde temsilcilik açıyor.
ADAKER Başkanı Ramazan Toklu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, temsilcilik binasının açılış öreni 31 Temmuz Çarşamba günü Paşakent Sitesi’nde gerçekleştirilecek.
Açılışta ülkenin sanatçılarından Özlem-Aydın ve Gençlik Dairesi Vadili Halk Dansları ekibi de sahne alacak.