Adalet olası kastla gelecek

ADALET OLASI KASTLA GELECEK. OLASI KAST BU DAVADA CEZA KAPSAMINA ALINMAYACAKSA NE ZAMAN ALINACAK?

KALAN 20 GÜNDE AVUKATLARIMIZ, BARO VE MECLİSTEKİ HUKUKÇU VEKİLLERLE YOĞUN BİR ÇABA İÇERİSİNDE OLMALI… ŞİMDİ DAHA ÇOK ÇALIŞMA VE DAVAYA HAZIRLANMA ZAMANI

Adıyaman’a her geliş, depremde sevdiklerini kaybeden aileler için yeni bir acının kapısını aralıyor. Gözyaşlarıyla anıların hatırlandığı bu topraklarda, her köşe hüzünle örülü. Her şey 6 Şubatta yaşandığı gibi taze… Travmalar tekrar tekrar yaşanıyor

Çocuklarını kaybeden anne babaların yüreklerinde kapanması mümkün olmayan bir yara, annesini kaybeden çocukların gözlerinde ise derin bir boşluk var. Zaman, bu yaraları dindirmek için yetmiyor; çünkü adalet arayışı sürüyor.

İSİAS davası, yalnızca bir hukuk mücadelesi değil, aynı zamanda insanlık onurunun korunması için verilen bir savaş. Bu savaşı veren aileler, her şeye rağmen dimdik ayakta duruyor. Onları ayakta tutan ise yalnız olmadıklarını hissetmeleri.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, bu acıya ortak olmuş, ailelerin yaralarını sarmak için tek yürek olmuş durumda. Bu dayanışma, acının ağırlığını bir nebze hafifletiyor. Her mahkeme dönemi bunu hissediyor, bunu yaşıyoruz…

KKTC’den yükselen her ses ailelerin yüreklerinde bir ışık yakıyor. Adaletin yerini bulacağına dair inanç, bu birliktelik sayesinde güçleniyor. Gözyaşlarına ortak olan, umutlarına omuz veren herkes, “Acınız, acımızdır” diyerek elini uzatıyor. #isiasortakdavamız içi boş bir slogan değil…

Ancak bu süreç, kolay değil. Her mahkeme günü, aileler için adeta yeniden o kara günleri yaşamak demek. O anılar zihinde canlanırken, sevdiklerinin eksikliği bir kez daha derinden hissediliyor. Bu zor süreçte, yalnız olmadıklarını hissetmelerini istiyoruz…

Her bir aile, kaybettiklerinin hatırasını onurlandırmak için savaşıyor. Ve bu mücadelede KKTC halkının varlığı, adaletin yerini bulacağına olan inancı pekiştiriyor. Adaletin gerçekleştiği gün, yalnızca aileler için değil, bu birlikteliği paylaşan herkes için bir zafer olacak.

Şimdi gözler 24 Aralık’ta başlayacak ve belki de devamında bir kararın açıklanacağını sürece çevrildi. Adaletin olası kast ile geleceğine olan inancımız sonsuz. 9 Eylül Üniversitesi raporu ortada, raporun işaret ettiği her detaya savcılıkta sahip çıkıyor

“E ama aile de o otelde kalıyordu zaman zaman” gibi uyduruk bir savunmaya sığınarak yaşananları görmezden gel ek, adaletin görevi değildir. Tüm savunmayı bunun üzerine kurma kurnazlığına düşenler, belli ki savcılıktan bekledikleri desteği aldılar…

Peki bu gerçeği değiştiriyor mu? Beton değil kum kullandılar, demirden çaldılar, berbat bir işçilikle çalıştılar, kaçak kat çıktılar, binayı kat kar delerek asansör yerleştirdiler… Cephe kaplamadan, kaçak kata kadar her adımda çürük binaya yeni bir yük bindirdiler…

Böylesi bir tablo olası kast kapsamına alınmayacak da hangi dava olası kast olarak sonuçlanacak? İSİAS katilleri, bilerek çürük bina yaptılar, pazarladılar… Daha küçük bir depremde dahi o bina maalesef yerle bir olacaktı… Bizim başımıza yıkıldı

Önümüzde 20 gün gibi kısa bir zaman var. Avukatlarımız, baro, meclisteki hukukçu milletvekilleri bir bütün olarak davaya hazırlanmalı… Savcılığın talebine inat, olası kastla ceza almalarını sağlamak için her şeyi yapmalıyız… olası kast şimdi değilse, ne zaman?