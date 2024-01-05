Adalet Peşinde Aileleri Platformu, adliyeler önünde adalet nöbeti eylemi başlattı

Kıbrıs Türk halkının Şampiyon Melekler için adalet arayışı 6 Şubat depreminde yakınlarını yitiren Türkiye’deki ailelere de örnek oldu..

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileleri temsil etmek harekete geçti.

Platformdan yapılan açıklamada, 35 binden fazla binanın yıkıldığı ve 300 bine yakın binanın da hasar gördüğü depremlerde, sorumluluğu bulunan herkesin adil bir yargılamaya tabi tutulması talep edildi.

Açıklamada insan yaşamına uygun, depreme dayanıklı, sağlam yapılar ve depreme dirençli kentlerin inşa edilmesi gerektiği de belirtildi.

Soruşturma aşamasında yasaların herkes için adil olması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, platformun depremlerde yakınlarını kaybeden ailelerin hukuksal sürecinde mücadeleye devam edeceği vurgulandı. BRTK