Adalıer: Mağusa’ya hava temizliği ölçüm cihazı yerleştireceğiz

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları, Gazimağusa Limanı ve Serbest Liman Bölgesini ziyaret etti.

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) temsilcileri ile bir araya gelen Adalıer ve beraberindekiler, liman bölgesi hakkındaki sorunları dinledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer, ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde Mağusa'nın çeşitli noktalarına hava ölçüm cihazları koyacaklarının ve hava kalitesinin denetimini sağlayacaklarının sözünü verdi.

Hava kirliliğinin sadece insan sağlığına değil, limanın yanı başındaki tarihi dokuya ve Maraş’taki tarım arazilerine de zarar verdiğini vurgulayan Adalıer, seçildikten sonra üç ay içerisinde hava ölçüm cihazlarını koyacaklarını, vatandaşın da cep telefonu uygulaması ile her an hava kalitesi hakkında bilgiye ulaşabileceğini söyledi.

Hava kalitesini düşürecek uygulamalarda belediye olarak kesin yaptırımlarda bulunacaklarını dile getiren Adalıer, liman çalışanlarına ve vatandaşlara da çevreyi koruma konusunda önemli görev düştüğünü vurguladı.