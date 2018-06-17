Adalıer projelerini anlattı

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekili Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, MYK üyesi Muhittin Tolga Özsağlam ve partililer geleneksel bayramlaşma için Maraş’ı ziyaret etti. Başbakan Erhürman, Adalıer ve beraberindekiler, bölge sakinlerinin altyapı eksikliği konusundaki şikayetlerini ve Türkiye’den gelen suyun tarımsal kullanım amacıyla bölgeye de aktarılması konusundaki isteklerini dinledi. Projelerini bölge halkının güncel dilek ve sorunları ışığında geliştirdiklerini belirten Adalıer, bölgenin altyapısının tamamlanacağını ardından da yol ve kaldırımların tekrar kazılmamak üzere yapılacağını vurguladı.

Gençlik merkezi tekrar gençlerin olacak

Seracılığın Maraş halkının en büyük geçim kaynağı olduğunu da belirten Adalıer, seracılığın sürdürülebilirliği için Türkiye’den getirilen suyun bölgeye ulaştırılabilmesi için gerekli çalışmaları ve girişimleri yapacaklarını belirtti. Adalıer, Gençlik Merkezi’nin tekrar çocukların ve gençlerin kullanımına açılacağını da dile getirdi. Maraş’ın ardından Kıbrıs’ın en büyük AVM’si olan City Mall’ı ziyaret eden Erhürman, Adalıer ve beraberindekiler işletmecilerden bilgi aldı, esnafının ve ziyaretçilerin bayramlarını kutladı.