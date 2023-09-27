Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında 35 yıllık hasreti bitirdi

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 3-0 ile aldı ve Beşiktaş karşısında 1988'den sonra ilk kez kazandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu.

Adana Demirspor maçı 4-2 kazandı. Maçta ev sahibi adına goller; Belhanda, Niang, Emre Akbaba ve Yusuf Erdoğan ile geldi. Beşiktaş'ın golleri Aboubakar ve Rashica'nın ayağından geldi.

1988'den sonra ilk kez

Adana Demirspor, 1988'den sonra ilk kez Beşiktaş'ı mağlup etti. Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a ilk kez 4 gol attı.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, puanını 11'e yükseltti. Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.

Beşiktaş, 7. haftada Konyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Alanyaspor'u konuk edecek.