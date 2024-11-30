Adana Demirspor, Konya yenilgisiyle Süper Lig tarihine geçti: Dibe vurdular

Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Adana Demirspor, Süper Lig tarihine geçti.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kaybetti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında sahneye çıkan Jevtovic, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayında yeşil-beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu mağlubiyetle Süper Lig'de son sırada bulunan Adana Demirspor, 2 puanda kaldı.

Adana Demirspor, Konyaspor mağlubiyetle Süper Lig'de de tarihe geçti.

Opta verilerine göre, Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspor, Süper Lig'de iç sahada üst üste 10 maç kaybeden ilk takım oldu. (Hükmen sonuçlar hariç)

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