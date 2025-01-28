Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
28/01/2025

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı


Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.