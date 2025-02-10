Adana Demirspor'da başkan istifa etti: "Bana yapılanları asla unutmam"

Süper Lig’de oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan olaylar sonrası, Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Durak, "Bana yapılanları asla unutmam" ifadelerini kullandı.

"Gecemi gündüzüme kattım, ancak gelinen noktada devam edemem"

Ekim ayından bu yana başkanlık görevini üstlenen Bedirhan Durak, yaptığı açıklamada büyük fedakârlıklarla kulüp için çalıştığını belirterek, "Başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için cebimden, zamanımdan ve sağlığımdan fazlasıyla verdim" dedi.

Sosyal medyada gördüğü desteklerin yanı sıra kendisini yıpratan yorumları kulübün menfaati için görmezden geldiğini ifade eden Durak, "Ancak geldiğimiz noktada girdiğimiz girdaptan çıkmanın imkânsız hale geldiğini üzülerek görmekteyim" diye konuştu.

"Kulübümü, çalışanları ve taraftarları çok seviyorum"

Başkanlık görevinden ayrıldığını resmen duyuran Bedirhan Durak, kulübün daha iyi yarınlara ulaşması için bu kararı aldığını vurguladı. Açıklamasında, "Başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bu görevi bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

Durak, istifa paylaşımına ek olarak "Bana yapılanları asla unutmam. Adana Demirspor Kulübü'nde çalışan herkesi çok seviyorum" notunu düştü.