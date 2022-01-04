ads

Adana Demirspor'da corona virüsü şoku!

ads ads ads ads ads
04/01/2022

ads
ads
ads
Adana Demirspor'da corona virüsü şoku!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli corona virüsüne yakalandı. Yıldız futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Mario #Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir.

Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz."

.

04/01/2022 22:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Adana Demirspor, Mario Balotelli
MANŞETLER

HK SPOR

Edin Visca transferi tamam! Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

HK SPOR

Edin Visca'nın transferi pazartesi günü açıklanacak. Trabzonspor ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı. Visca takımdan ayrılmak için Başakşehir yönetiminden kolaylık istedi. Uzun yıllar takımına hizmet veren Visca'nın bu isteği karşılıksız kalmadı ve Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandı. İşte Süper Lig'de yılın transferinin detayları...

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.