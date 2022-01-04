Adana Demirspor'da corona virüsü şoku!
04/01/2022
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli corona virüsüne yakalandı. Yıldız futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcumuz Mario #Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.
İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir.
Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz."
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