Adana Demirspor'da Patrick Kluivert kararı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert'la yollarını ayırma kararı aldı.

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04/12/2023

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Adana Demirspor'da Patrick Kluivert kararı


DHA'nın haberine göre Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella’nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Adana ekibinin ligin 15’inci haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Mavi-lacivertli kulüple 20 karşılaşmaya çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 

04/12/2023 11:34
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TAGS: haber, kıbrıs
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