Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da 66 yaşındaki deneyimli teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

3. haftası oynanan Süper Lig'de 3. teknik adam ayrılığı Adana Demirspor'dan geldi.

Adana temsilcisi, 66 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar dileriz." denildi.

Geçtiğimiz sezon ortasında Adana Demirspor'un başına geçen Samet Aybaba, takımın şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

2021-2022 sezonunda kadrosuna önemli takviyeler yapan Adana temsilcisi, ilk 3 hafta istediği sonuçları alamamıştı.

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Adana Demirspor, geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalmıştı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında bu kez Konyaspor karşısında 83. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Böylelikle Samet Aybaba, Şenol Can ve Yalçın Koşukavak'tan sonra bu sezon kulüplerin yollarını ayırdığı 3. teknik adam oldu.

Daha önce ligin ilk haftasında Kasımpaşa'da Şenol Can, Kayserispor'da ise Yalçın Koşukavak dönemleri sona ermişti.

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29/08/2021 14:40