Adana Demirspor'un Avrupa'da zafer gecesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Adana Demirspor, Osijek'i 5-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. Adana Demirspor'un gollerini Cherif Ndiaye (2), Yusuf Sarı, Jonas Svensson ve Yusuf Erdoğan kaydetti.

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10/08/2023

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Adana Demirspor'un Avrupa'da zafer gecesi

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i konuk etti.

Rakibini 5-1 mağlup eden Adana Demirspor, ikinci maç öncesinde avantajlı skoru yakaladı.

Adana Demirspor'un gollerini Cherif Ndiaye (2), Yusuf Sarı, Jonas Svensson ve Yusuf Erdoğan kaydetti.

Eşleşmenin rövanş mücadelesi 17 Haziran'da Hırvatistan'da oynanacak. Adana Demirspor, turu geçmesi halinde Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle oynayacak.

10/08/2023 23:09
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TAGS: Adana Demirspor’un Avrupa’da zafer gecesi
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