Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme maçında yarın Yukatel Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
26/09/2023
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Siyah beyazlılar, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan görev yapamayacak.
Maçın oynanması gereken tarihte siyah beyazlıların kadrosunda bulunmayan Tayfur Bingöl, Gökhan İnler ve Eric Bailly de forma giyemeyecek.
Yukatel Adana Demirspor'da, Beşiktaş maçı öncesinde eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.
Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir forma giyemeyecek.
Akdeniz ekibinde Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.