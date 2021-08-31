Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Montella!

Türkiye Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın ayrılığı sonrası yeni teknik belli oldu. A Spor'un haberine göre; Adana Demirspor yoluna kariyerinde Roma, Sevilla ve AC Milan'ı da çalıştıran, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da görev yapan Vincenzo Montella ile devam edecek.

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31/08/2021 11:29