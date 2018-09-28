Adana Film Festivali’nde sevgi korteji...

Yeşilçam oyuncuları yanında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün de yer aldığı kortejde sanatçılar üstü açık klasik otomobillerde halkı selamlayıp karanfil dağıttı.

Çok sayıda motorsiklet sürücüsünün de takip ettiği korteje Adana halkı büyük ilgi gösterdi.

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 filmin 421 gösterimle izleyiciyle buluştuğu festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film yarışıyor.