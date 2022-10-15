Adana zirveye ‘demir’ledi

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenen Adana Demirspor, liderliğini sürdürdü. Konuk ekipte Belhanda iki asist ve bir golle yıldızlaştı. Mavi Şimşekler'in diğer gollerini Akintola, Onyekuru ve Ndiaye kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor, son üç haftada yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Konuk ekipte Youness Belhanda performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Faslı oyuncu bir gol atıp iki de asist yaptı.

Adana Demirspor, üst üste 7. maçında da yenilgi yüzü görmezken; bu galibiyetin ardından puanını 21 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı.

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15/10/2022 19:17