Adana'da 6 gollü maç: Galatasaray deplasmanda farklı kazandı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (kendi kalesine), Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılara Adana Demirspor deplasmanında galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (kendi kalesine), Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı attı.

Adana Demirspor'un maçtaki tek golü ise Gravillon'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 3. maçında da galibiyetle ayrıldı ve puanını 9 yaptı. Adana Demirspor ise bu sezonki üçüncü yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.

MAURO ICARDI DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi maça devam edemedi.

Icardi, ilk yarıdaki bir pozisyonda dizinden sakatlandı ve kenara geldi. Michy Batshuayi, Icardi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin, " "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır." denildi.

OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'inde forma giyen Gabriel Sara, eşinin İngiltere’de doğum yapması dolayısıyla izinli olduğu için kamp kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk, son oynadığı TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sara ve Dubois ile Nelsson yerine Metehan Baltacı, Jelert, Kerem Demirbay'ı tercih etti.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Ali Turap Bülbül ve Efe Akman görev bekledi.

ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor ise son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Michael Valkanis, Yusuf Sarı ve Yusuf Barası yerine Tayfun Aydoğan ve Ali Yavuz Kol'u ilk 11'de tercih etti.

Adana Demirspor'da Vedat Karakuş, Kadir Karayiğit, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Ozan Demirbağ, Fougeu, Shehu, Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı yedek soyundu.

Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 41. MAÇ

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya geldi.

Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 22, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın 40 maçta attığı 67 gole karşılık Adana Demirspor, sarı-kırmızılı takım karşısında 32 gol sevinci yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR | ADANA DEMİRSPOR 1-5 GALATASARAY

1' Maç başladı

4' Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens'i düşündü. Adana Demirspor'da Abdulsamet topu uzaklaştırdı.

9' GOL | Galatasaray'da Metehan'ın savunma arkasına gönderdiği topta kalecinin hatasını değerlendiren Kerem Aktürkoğlu sarı-kırmızılıları öne geçirdi. | 0-1

17' Adana Demirspor Ali Yavuz Kol'la gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ali Yavuz'un şutunu Muslera kurtardı.

18' GOL | Galatasaray, Semih Güler'in kendi kalesine attığı golle iki farklı üstünlüğü yakaladı. | 0-3

19' Adana Demirspor'da Abdulsamet Burak, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

24' Mauro Icardi maça devam edemedi. Dizinden sakatlık yaşayan Icardi yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

31' GOL | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı-kırmızılıların maçtaki üçüncü golünü kaydetti. Savunmanın arkasına gönderilen topta Barıl Alper Yılmaz ağları havalandırdı. | 0-3

37' Galatasaray'da savunmanın hatasında topla buluşan Michy Batshuayi'nin şutu üstten dışarıya gitti.

38' GOL | Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin asistinde Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımın maçtaki dördüncü golünü kaydetti. | 0-4

45' İLK YARI SONUCU | Adana Demirspor 0-4 Galatasaray

46' Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

50' Adana Demirspor'da Ali Yavuz Kol sarı kart gördü.

54' Adana Demirspor'da Bünyamin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

60' GOL | Galatasaray'da kullanılan köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın beşinci golünü kaydetti. | 0-5

65' Adana Demirspor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Galatasaray'da Fernando Muslera, penaltı atışını kurtardı.

77' Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun şutu dışarıya gitti.

79' GOL | Adana Demirspor maçta ikinci kez penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Gravillon ağları havalandırdı. | 1-5

84' Adana Demirspor Gravillon'la gole yaklaştı. Gravillon şutu az farkla dışarıya gitti.

89' Galatasaray penaltı kazandı. Michy Batshuayi'nin penaltı atışını Deniz kurtardı.

90' MAÇ SONU | Adana Demirspor 1-5 Galatasaray