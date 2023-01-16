Adana'da cinayet: 17 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü

Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ulubatlı Mahallesi 3016. Sokak'taki evlerinde Berat A. annesi Mine Akgül (40) ile dayısı Kadir D. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Berat A. annesine ve dayısına tabancayla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mine Akgül hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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16/01/2023 08:26