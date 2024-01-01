Adana'da elektrikli soba faciası

Adana'da gece açık unutulan elektrikli soba yangın çıkardı. Yangında dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz kardeşler hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin ise yılbaşını kutlamak için gittikleri aynı mahalledeki anneannelerinde uyuyakaldıkları için eve dönmediği ve bu sayede hayatta kaldıkları öğrenildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Solunumu duran ve itfaiye ekibinin kalp masajıyla yeniden nefes alan Demir Lamba ise ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demir Lamba, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DİĞER İKİ KARDEŞ ANNEANNELERİNDE KALDIĞI İÇİN KURTULMUŞ



Lamba ailesinin Bulut (9) ve Irmak (7) isimli iki çocukları daha olduğu, ailenin yılbaşını kutlamak için hep birlikte aynı mahalledeki anneanne Selma Lamba’nın yanına gittikleri ortaya çıktı.

Yeni yıl kutlamaları bittikten sonra saatin ilerlemesi nedeniyle ailenin evine döndüğü, Bulut ve Irmak'ın uyuduğu için anneannelerinde kaldığı belirtildi.

Amca Halil Lamba, iki çocuğun uyuduğu için hayatta kaldığını kaydederek, "Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı" diye konuştu.

GERİYE HATIRALARI KALDI



Yangında küle dönen evde, geçen yıl okuma-yazma öğrenen Irmak’ın ilk defa şablona yazdığı ‘anne’ kelimeleri ile Bulut’un kardeşlerine ve annesine yazıp, buzdolabına yapıştırdığı şiirler dikkat çekti. Kaan ile Demir kardeşlerin masanın üstünde yarım kalmış süt biberonları ve buzdolabına yapıştırılmış ultrason fotoğrafları yürek burktu.