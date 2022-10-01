Adana'da gol sesi yok

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

Süper Lig'de Adana Demirspor, 8. haftada sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

77. dakikada Adana Demirspor'un bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz oldu. Kaçan pozisyondan kısa süre sonra bu kez Galatasaray atağında Dries Mertens, çok yakın pozisyonda topu direkten dışarı attı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

442 dakika sonunda Mertens'in gol katkısı yok

Galatasaray'da yeni transfer Dries Mertens, 7. Süper lig maçına çıktı. 79. dakikada oyundan alınan Belçikalı 442 dakika süre sonunda henüz gol katkısı veremedi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 17 yaptı. Galatasaray da 17 puana yükseldi.

Mücadeleye lider çıkan Adana Demirspor'un puan kaybı sonrası Süper Lig'de yeni lider Başakşehir oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasını BAY geçecek. Adana Demirspor ise aynı haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Mata 3 yıl sonra ilk kez

Juan Mata, hakeme itirazı nedeniyle maçta sarı kart gördü. Bu kart İspanyol oyuncunun 22 Eylül 2019'dan beri ilk sarı kartı oldu.

Diğer taraftan sarı-kırmızılılarda, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün attığı toplam 9 şutun hiçbiri kaleyi bulmadı.

Eski Galatasaraylılar forma giydi

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş olan Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru bu maçta ilk 11’de forma şansı buldu.

Maça her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi Adana Demirsporlu taraftarlar "Yenilmez armada" temalı koreografi sergiledi.

Her iki takım oyuncuları da sahaya, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) ait "800 yurt, 850 bin yatak kapasitesiyle GSB hep yanında" yazılı pankartla çıktı.

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01/10/2022 22:31