Adana'da korkutan deprem

Adana'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, Saimbeyli'de saat 14.08'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk tespitlere göre deprem yerin 13.14 kilometre derinliğindeki meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.