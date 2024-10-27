Adana'da korkutan deprem!

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Adana'da saat 20.07’de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, deprem Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi.