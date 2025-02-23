Adana’da Olguner şampiyon Baysal üçüncü oldu
Adana’da 22-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Adana Masterler Turnuvası”na katılan Veteran masa tenisçilerimiz başarılı sonuçlar elde etti.
YAYIN TARİHİ:
23/02/2025
Adana’da 22-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Adana Masterler Turnuvası”na katılan Veteran masa tenisçilerimiz başarılı sonuçlar elde etti.
Fadıl Olguner teklerde kendi yaş grubunda şampiyon oldu. Değer Baysal ise kendi yaş grubunda 3.oldu. 300 civarı yerli ve yabancı masa teniscinin katıldığı tırnuvada KKTC'yi 7 veteran masa tenisçi temsil etti.Turnuva çeşitli kategorilerde devam ediyor.
YAYIN TARİHİ: