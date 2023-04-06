Adana'da otomobilin üzerine kayalar düştü! Araçtaki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde okuldan eve gitmek için yola çıkan öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine kaya düştü. Olayda, 4 öğretmen hayatını kaybetti.

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06/04/2023

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Adana'da otomobilin üzerine kayalar düştü! Araçtaki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Saimbeyli- Feke kara yolunda saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü.

Olayda, Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Öğretmenlerin, okuldaki derslerinin ardından, oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktıkları bildirildi. 

06/04/2023 16:32
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TAGS: adana, kaya, öğretmen, can,
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