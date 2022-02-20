Adanalı dönerciden ilginç rekor: 20 metrelik dürüm

Adana’da bir tavuk dönerci, 9 kişinin sarabildiği 20 metrelik dürüm yaptı. Dönerci Mehmet İkram Taş, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, yenilik yapmak adına 3 sene önce 30 santimetrelik dönerlerin haricinde 1,5 metrelik döner yapmaya karar verdi.

Sosyal medyadan dürüm görüntüsü paylaşan Taş'ın bu videosu milyonlarca defa izlendi.

Döneri kıvrımlı ve uzun olarak servis etmeleri sebebiyle ismini 'piton' koyan Taş, 'piton döner' adının da marka tescilini aldı.

Taş, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için çeşitli rekorlar denemeye başladı.

İlk etapta 2 buçuk ve 5 metrelik döner yapan Taş, bu sefer dükkanının önünde 20 metrelik dürüm yaptı.

Dokuz kişinin sarabildiği ve yaklaşık 20 dakikada hazırlanan döner, ardından vatandaşlara ikram edildi.

Mehmet İkram Taş, "İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük bir rekor kıracağız. Türkiye'nin rekoru bu. Umarım bir sonrakinde çok daha uzun bir döner yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğiz. Bu yaptığımız döneri de yoldan geçen vatandaşlarımıza ikram edeceğiz" diye konuştu

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20/02/2022 17:56