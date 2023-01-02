Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılının kutlanması dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı coşkusunu yaşayan vatandaşlar Adana’nın farklı bir kent olduğunu belirterek herkese güzel bir sene diledi.

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02/01/2023

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Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı

Adanalılar, farklı bir kent olduklarını ifade ederek 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı.

Kozan ilçesinde düzenlenen bazı yılbaşı eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri ile eğlence düzenlemesi dikkat çekti.

Vatandaşlardan Ali Tutar, "Adana’nın farklılıklar kent olduğunu ifade ederek tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken biz 2024 yılını kutluyoruz” dedi.

Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanın ilçede yaşandığını kaydederek "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz" dedi.

02/01/2023 09:57
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TAGS: türkiye, adana, 2023, 2024
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