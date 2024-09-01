Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

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01/09/2024

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Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 30 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bamba'nın, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos'ta deplasmanda oynadıkları Manisa FK maçı öncesi rahatsızlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

 

01/09/2024 11:57
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TAGS: Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti
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