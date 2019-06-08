Adaya çöreklenen suç şebekelerine karşı mücadele edeceğiz

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Mağusa’da bir avukat ofisinin kurşunlanması olayını sert bir dille kınadı.

Esendağlı, adaya doluşan suç çetelerine karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, gerekli mücadelenin yapılacağını söyledi.

Esendağlı, şu açıklamayı yaptı:

Kimdir bunlar? Bu memlekette ne işleri var? Bu cüreti nerden buluyorlar? Bu kadar hoyratça suç işlemelerini, insan tehdit etmelerini, kimler teşvik ediyor, kimler buna göz yumuyor? Sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Ülkemize çöreklenmiş olan bu tip şebekelere, onları getirenlere, kullananlara, ülkenin böyle bir yapıya dönüşmesine izin verenlere karşı açıkça mücadele etme zamanı geldi de geçiyor bile. Çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için, bu mücadele hepimizin görevi...