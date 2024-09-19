Adaya gelen ilk insanlar Kıbrıs’ın cüce su aygırlarının soyunun tükenmesine yol açmış olabilir

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19/09/2024

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Adaya gelen ilk insanlar Kıbrıs’ın cüce su aygırlarının soyunun tükenmesine yol açmış olabilir

 Bilim insanları, insan varlığından önce adada dolaşan cüce suaygırları ve cüce fillerin neslinin tükenmesiyle ilgili bir gizemi ortaya çıkardı.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, Kıbrıs, geç Pleistosen döneminde 500 kg ağırlığındaki cüce fil (Palaeoloxodon cypriotes) ile 130 kg’lık cüce su aygırına (Phanourios minor) ev sahipliği yapıyordu ancak her iki tür de 14 bin yıl önce adaya ilk insanların gelmesinin ardından kısa sürede yok oldu.

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Araştırma ve Yenilik Vakfı aracılığıyla finanse ettiği bir projeye göre, Kıbrıs'taki Paleolitik avcı-toplayıcılar bu türlerin bin yıldan daha kısa bir sürede yok olmasına neden olmuş olabilir.

Avustralya Flinders Üniversitesi Profesörü Corey Bradshaw önderliğinde yürütülen araştırma, az sayıdaki insan nüfusunun bu denli hızlı bir yok oluşa neden olamayacağını ortaya koyan daha önceki teorilere meydan okuyor.

Araştırmacılar, insanların avlanmasının yok oluşların temel nedeni olup olmadığını incelemek için paleontoloji ve arkeoloji verileriyle birlikte matematiksel modeller kullandı.

İnsanların enerji ihtiyacı, beslenmesi, av seçimi ve avlanma verimliliğinden oluşan araştırma modelleri, o dönemde Kıbrıs’ta yaşadığı tahmin edilen 3 bin ila 7 bin avcı-toplayıcının, her iki türün yok olmasından büyük olasılıkla sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Bradshaw, “Elde ettiğimiz sonuçlar, adadaki ilk insanların kısmen de olsa geç Pleistosen ve erken Holosen döneminde mega faunanın yok olmasından sorumlu olduğu yönünde ciddi kanıtlar ortaya koyuyor. İkna faktörü de bu hayvanların adadaki ilk insanlar için sağladığı yenebilir et miktarıdır” diye konuştu.

Küçük insan nüfusunun kısıtlı teknolojik imkanlarla dahi ekosistem üzerinde büyük ölçekli yok oluşlara yol açabilecek potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan araştırma, mevcut verilerle ortaya konan mega faunanın yok oluş sırasıyla da uyumlu.

Çalışmada yer alan Dr. Theodora Moutsiou’ya göre ise insan varlığının yerel türlerin yok oluşuna nasıl sebep olduğuyla ilgili çalışmalar için Kıbrıs izole oluşundan dolayı ideal bir yer.

Bradshaw, Moutsiou ve meslektaşlarının önceli bulguları bin yıldan kısa bir süre içinde yüzlerce ya da binlerce insanın iki ya da üç göç dalgası halinde adaya gelmiş olabileceğini gösteriyor.

19/09/2024 14:12
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TAGS: Kıbrıs, cüce su aygırları
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HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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