Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi ile ilgili siyasal partilerin adaylarını saptamasının son günü olan 25 Kasıma sayılı günler kala başkan adayı isimleri netleşmeye başladı.

Hükümet ortağı partiler UBP-DP-YDP yerel seçimlere tam ittifak ile girecekken, ana muhalefet CTP 16 belediyede kendi adayını, 2 belediyede ise bağımsız adayı destekleyecek. HP ise şu ana kadar 4 belediyede 4 bağımsız adaya destek vereceğini açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı TDP adayı; Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü bağımsız aday; Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar UBP adayı; İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu UBP adayı ve Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya CTP adayı olarak yeniden seçime girerken, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter adaylığını duyurmadı.

Ayrıca, Güzelyurt’ta bağımsız aday Reşat Kansoy’a HP ve TDP; Tatlısu’da bağımsız aday Orhan Bebek ise CTP ve HP tarafından desteklenecek.

-Adaylar 4 Aralık’ta ilan edilecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 25 Aralık’ta yapılacak yerel yönetim seçimleriyle ilgili takvimine göre, seçim yasakları 16 Kasım’da başladı, propaganda süreci ise 5 Aralık’ta başlayacak.

18 belediyede 220 meclis üyesinin ve 960 ihtiyar heyeti üyesinin de belirleneceği seçim için 20 Kasım Pazar günü askıya alınan sandık seçmen listeleri, 26 Kasım tarihine kadar 7 gün süre ile askıda kalacak. Bu süre içerisinde listeler saat 09.00’dan 18.30’a kadar incelenebilecek ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, Cumartesi günü saat 09.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a, Pazar günü ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 16.00’dan 17.00’ye kadar, listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.

Takvime göre, siyasal partilerin adaylarını saptamasının son günü 25 Kasım iken, adaylık için başvurular 28 Kasım’da kabul edilecek ve adayların geçici ilanı 29 Kasım’da yapılacak. Kesinleşen adaylar ise 4 Aralık’ta ilan edilecek.

24 Aralık Cumartesi günü ise seçim propagandası sona erecek ve 25 Aralık Pazar günü seçmen sandığa gidecek.

Aday belirleme sürecinde süre daralırken, başkan adayı isimleri de netlik kazanmaya başladı.

-UBP-DP-YDP

Hükümet ortağı partiler UBP-DP-YDP yerel seçimlere tüm bölgelerde ittifak ile girecek.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği bilgiye göre, UBP 13 bölgede kendi adayını, bir bölgede DP adayını, bir bölgede YDP adayını ve 3 bölgede ise bağımsız adayı destekleyecek.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, 18 belediyenin tümünde UBP ve YDP ile aynı adayları destekleyeceklerini ancak belediye meclis üyeliklerinde her partinin ayrı adaylarını çıkaracağını aktardı.

YDP Genel Sekreteri Talip Atalay da, UBP-DP-YDP’nin yerel seçimlerde tüm bölgelerde ittifak kurduğunu kaydetti.

Buna göre, UBP, DP ve YDP’nin destekleyeceği adaylar şöyle:

“Lefkoşa Türk Belediyesi - Sadık Gardiyanoğlu (UBP); Gazimağusa Belediyesi - Erdal Özcenk (UBP); Girne Belediyesi - Nidai Güngörgü (bağımsız); Güzelyurt Belediyesi - Mahmut Özçınar (UBP); İskele Belediyesi - Hasan Sadıkoğlu (UBP); Lefke Belediyesi - Adil Özgey (UBP); Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi - Ebru Törehan (UBP); Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi - Fırat Ataser (bağımsız); Erenköy-Karpaz Belediyesi - Hamit Bakırcı (UBP); Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi - Fatma Çimen Tuğlu (UBP); Geçitkale-Serdarlı Belediyesi - Halil Kasım (UBP); Mesarya Belediyesi – Kürşat Özer (UBP); Gönyeli –Alayköy Belediyesi – Hüseyin Amcaoğlu (UBP); Yeniboğaziçi Belediyesi – Mustafa Zurnacılar (bağımsız); Çatalköy-Esentepe Belediyesi – Ahmet Karal (YDP); Dikmen Belediyesi – Niyazi Öztürk (UBP); Tatlısu Belediyesi – Hayri Orçan (DP); Beyarmudu Belediyesi – İlker Edip (UBP).

-CTP

Ana muhalefet CTP 16 belediyede kendi adayını, 2 belediyede ise bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu. Ayrıca, 11 Kasım tarihinde CTP ile BKP, yerel seçimlerden başlamak üzere önümüzdeki süreçte iş ve güç birliği yapma kararı alarak ortak deklarasyon yayımlamıştı. CTP’den edinilen bilgiye göre, bazı sol parti ve örgütler de belli bölgelerde CTP adaylarını destekleyecek.

CTP’nin destekleyeceği adaylar şöyle:

“Lefkoşa Türk Belediyesi – Sıla Usar İncirli; Gazimağusa Belediyesi – Süleyman Uluçay; Girne Belediyesi – Murat Şenkul; Güzelyurt Belediyesi – Osman Bican; İskele Belediyesi – Mehmet Şenol (Bağımsız); Lefke Belediyesi – Aziz Kaya; Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi – Ali Karavezirler; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi – Emre Efendi; Erenköy-Karpaz Belediyesi – Suphi Coşkun; Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi – Cemil Sarıçizmeli; Geçitkale-Serdarlı Belediyesi – Hasan Öztaş; Mesarya Belediyesi – Ahmet Latif; Gönyeli –Alayköy Belediyesi – Ahmet Benli; Yeniboğaziçi Belediyesi – Şifa Çolakoğlu; Çatalköy-Esentepe Belediyesi – Ceyhun Kırok; Dikmen Belediyesi – Yüksel Çelebi; Tatlısu Belediyesi – Orhan Bebek (bağımsız); Beyarmudu Belediyesi – Sadık Tuver.

-HP

HP ise şu ana kadar 4 bölgede 4 bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu. HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu’nun TAK’a verdiği bilgiye göre Parti, önümüzdeki günlerde diğer belediyelerle ilgili tavrını da açıklayacak.

HP’nin destekleyeceği bağımsız adaylar şöyle:

Gazimağusa Belediyesi – Salih Oktay; Güzelyurt Belediyesi – Reşat Kansoy; Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi – Mehmet Çelebi; Tatlısu Belediyesi – Orhan Bebek.

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21/11/2022 12:56