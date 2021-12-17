Adaylık başvuruları YSK'ya yapılıyor

KKTC’de 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvuruları bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılıyor.

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17/12/2021

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Adaylık başvuruları YSK'ya yapılıyor

KKTC’de 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvuruları bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılıyor.

8 parti bugün milletvekili aday listesini YSK’ya sunacak. Bağımsız adaylarsa ilçe seçim kurullarına başvuruda bulunacak. 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bugün saat 09.15’te, Halkın Partisi (HP) 10.00’da, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11.00’de, Demokrat Parti (DP) 11.30’da, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 12.00’de, Bağımsızlık Yolu 13.30’da, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 14.30’da, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) 15.00’te milletvekili aday listesini YSK’ya sunacak.

50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi için ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke 2 olarak açıklanmıştı.

17/12/2021 09:18
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TAGS: ysk, aday, başvuru
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