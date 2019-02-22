Rum Lider, Arap Ligi zirvesine katılacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Birliği (AB)- Arap Ülkeleri zirvesi için önümüzdeki Pazar günü Mısır’a gideceği ve bu çerçevede bazı devlet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre konu hakkında açıklamada bulunan Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis’in Mısır temasları çerçevesinde Mısır, Lübnan ve Ürdün devlet başkanlarıyla görüşmeler yapacağını söyledi.

Prodromu, Anastasiadis’in zirve sırasında, Güney Kıbrıs’ın iklim değişikliği tehdidiyle mücadele edilmesi konusunda bir rol üstlenmesine dair bir girişimde bulunacağını da ekledi.

HRİSTODULİDİS İLE LAVROF BUGÜN GÖRÜŞÜYOR

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bugün Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrof ile görüşeceğini ve ikilinin daha sonra basına açıklamalarda bulunacağını da anımsattı.