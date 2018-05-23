Samsung Yetkili Distribütörü ve Servisi Marks’ World tüketicilere akıllı telefonlarla çamaşır makinesine uzaktan erişim imkânı veren AddWash Akıllı Kapak Teknolojisine sahip çamaşır makinesinin neden en çok tercih edilen ürün olduğunu anlattı.

Samsung’un en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alan AddWash Akıllı Kapak Teknolojisi, ana kapağın üst kısmında bulunan ve yıkama sırasında ek giysi, deterjan ya da yumuşatıcı eklemeyi mümkün hale getiren ek kapağıyla öne çıkıyor.

Uzaktan bağlantıya imkân tanıyan AddWash akıllı kapak teknolojili çamaşır makineleri, yıkama sürecinin tamamının takip edilmesine olanak veriyor. Kullanıcılar evin dışındayken dahi çamaşır makinelerini çalıştırabilirken, makinenin bittiğini bildirim olarak akıllı telefonlarında görebiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar zamanlarını daha verimli programlayıp, kendilerine daha fazla vakit ayırabiliyorlar.



Samsung AddWash çamaşır makinelerinin, Kıbrıs Yetkili Distrübütörü ve Servisi Direktörü Öcal Topal “Samsung kullanıcılarının günlük yaşamlarını eşsiz inovasyonlarla geliştirmeye devam ediyor. Samsung AddWash akıllı kapak teknolojisine sahip çamaşır makinemiz ile insanların hayatlarını kolaylaştıracak bir dizi yeniliği daha Türkiye ile aynı anda ülkemizdeki kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz” dedi.



AddWash Akıllı Kapak Teknolojisine sahip çamaşır makinesi, çocukların yanlışlıkla açmasını engelleyen “çocuk kilidi” gibi temel güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte Ecobubble teknolojisiyle 40 kata kadar daha verimli yıkama performansı sunan çamaşır makinesi, çevre dostu olmasıyla öne çıkıyor.



Digital Inverter Teknolojisi ile de donatılan ve 10 yıl motor garantisine sahip olan Samsung AddWash, enerji verimliliği sağlarken az düzeyde ses ve uzun süreli performans sunuyor.