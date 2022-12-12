Adele: Günde beş kez terapi aldım

Canlı performans yapmaktan korktuğu için Las Vegas gösterileri esnasında terapi almaya başladığını söyleyen Adele, eski eşinden boşanırken günde beş kez terapi gördüğünü itiraf etti.

Adele, 2019’da oğlunun babası Simon Konecki’den boşanma aşamasında günde beş kez terapi gördüğünü açıkladı. Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, bu itirafı konser esnasında yaptı.

Konserden bir kesiti Twitter’da yayınlayan Adele, “Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" dedi.

34 yaşındaki şarkıcı. “Önceden, açıkçası, boşanırken, günde beş terapi seansı alıyordum” itirafında bulundu.

Adele, söyleyeceği şeylerden kendini sorumlu tutmak için terapiye geri dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Adele, "Şimdi bunu yapıyorum çünkü size her şeyi verebileceğimden emin olmak için her hafta sıhhatli olmak istiyorum” diye konuştu.

Şarkıcı ayrıca büyük etkinliklerde performans sergilemenin "onu korkuttuğunu" ve terapistiyle sürekli bunun hakkında konuştuğunu açıkladı.

"BÜYÜK TURNE SANATÇISI DEĞİLİM"

“Müzik yapmayı seviyorum ama canlı performansta beni korkutan bir şeyler var ve dehşete kapılıyorum” diyen Adele, “İşte bu yüzden büyük bir turne sanatçısı değilim. En son bunu yapabildiğimi kanıtlamak için yaptım. Ama bu büyüklükte bir odada bulunma deneyimi, bana hayatımın geri kalanında canlı performans sanatçısı olabileceğimi düşündürüyor” ifadesini kullandı.

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12/12/2022 17:38