Adele travmatik aile yapısını ağlayarak anlattı

6 yıl aradan sonra yeni albümü “30” bu ay piyasaya çıkacak olan ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ABD’de Oprah Winfrey’in TV programına konuk oldu. Programda travmatik geçmişini anlatan Adele, kendisini çocukken terk eden ve ölümünden önce barıştığı babası Mark Evans’tan söz ederken ağladı. 33 yaşındaki şarkıcı, alkolik olan babasının kendisini 3 yaşındayken terk etmesinin yarattığı kalp kırıklığının hayatı boyunca ilişkilerini de etkilediğini söyledi.

Sanatçı, travmatik çocukluğunun, kendisine zarar vermemek için bir savunma mekanizması olarak ilişkilerinde partnerlerini incitmesine neden olduğunu ifade etti. Adele, babasıyla mayıs ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmeden önce Galler’de görüşüp barıştığını açıkladı. Şarkıcı, bu baba kız görüşmesinin 30 yıl sonra gerçekleşen ilk buluşma olduğunu belirtti.

Görüşmenin etkisiyle içine kapandığını aktaran Adele, röportaj sırasında ağlayarak “Babamda birşeye karşı çaba gösterme eksikliği vardı. Ama sonunda bu problemin alkolden kaynaklandığını anladım. Açıkcası alkol, babamı benden aldı” dedi. Kendisinin de aşırı alkol kullanımını bırakmasının önemli bir nedeninin babası olduğunu vurgulayan şarkıcı, “Babamın ölümü, yaşam tarzımı değiştirmemi sağladı” diye konuştu.

Adele, 2018’de evlendiği, oğlu Angelo’nun (9) babası olan İngiliz iş insanı Simon Konecki’den iki yıl önce ayrıldı. Şarkıcı, Oprah Winfrey’in programında, boşanarak kendi ebeveynleri gibi başarısız bir evlilik yapmaktan ilk başta utandığını söyledi. Boşanmasının oğlunu etkilemesi nedeniyle kendinden çok çocuğu için üzüldüğünü vurgulayan Adele, “Son iki yılda kapalı kapılar ardında yaşadıklarım kadar korkutucu bir şey olamaz” dedi.

30” albümünde boşanmasının etkileri görülen şarkıcı, Konecki’ye çok saygı duyduğunu ve dostluklarının sürdüğünü de sözlerine ekledi. Eski şarkılarında da babasının yarattığı üzüntünün yansımaları olduğunu belirten Adele, “Babam ölmeden önce benim bu şarkılarımı dinlerken kızını nasıl incittiğini anladı” diye konuştu. Sanatçı, yeni sevgilisi olan basketbol menajer Rich Paul içinse “İlk kez bir ilişkide kendimi seviyorum. O çok komik ve akıllı. İlişkiyi kolay hale getiriyor” yorumunu yaptı.

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16/11/2021 09:09