Adele yeni aşkını resmen ilan etti

Sekiz yaşındaki oğlunun babası Simon Konecki'den 2019'da ayrılan Adele, basketbol menajeri Rich Paul ile birlikteliğini sosyal medya paylaşımıyla resmen duyurdu.

39 yaşındaki spor menajeri sevgilisiyle siyah-beyaz fotoğrafını Instagram’da paylaşan Adele, gönderisinde herhangi bir açıklama yapmayıp sadece kalp emojisi koymakla yetindi.

Aralarında LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons ve John Wall gibi basketbolun önemli isimlerinin yer aldığı bir dizi sporcunum temsilciliğini üstlenen Paul, 46 milyon dolarlık bir servetin sahibi. Amerikalı menajerin kariyeri boyunca yüksek profilli müşterileriyle 1 milyar dolarlık anlaşmalara imza attığı biliniyor. 2020 yılında Forbes dergisinin yer verdiği dünyanın en güçlü 10 spor temsilcisi listesine 9’uncu sıradan girdi.

Adele ve Rich Paul çifti, ilişkilerini, temmuz ayında birlikte çıktıkları bir akşam yemeğinde doğrulamıştı. Çift, restoran çıkışı birlikte görüntülenmiş ve neşeli pozlar vermişti.

Çiftin bir arkadaşı da People dergisine, ilişkileri konusunda konuşurken, “henüz çok ciddi olmadıklarını amas birlikte çok iyi zaman geçirdiklerini” söylemişti.

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19/09/2021 16:15