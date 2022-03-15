Adele'in yeni evinde deprem tehlikesi

Adele'in ünlü aktör Sylvester Stallone'den yaklaşık 60 milyon dolara satın aldığı ihtişamlı evin deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, aktif fayın üzerinde bulunduğu belirtilen evin yüksek risk altında olduğu uyarısı yapıldı.

Adele’in, 110 milyon dolara satışa çıkarılan, ancak 58 milyon dolara satın aldığı devasa yeni evinin depremde büyük risk altında olduğu ortaya çıktı.

33 yaşındaki İngiliz şarkıcıya, 75 yaşındaki ünlü aktör Sylvester Stallone’den satın aldığı ABD’nin Beverly Hills şehrindeki evin, aktif fay hattının üstünde olduğu uyarısı yapıldı.

The Sun gazetesinin haberine göre 8 yatak odalı, 12 banyolu ev, depremde büyük risk taşıyor.

California Jeolojik Araştırma Birimi’nin, 2014 yılında yaptığı çalışmada, bir yamaçta bulunan evin, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme kabiliyetine sahip olan söz konusu aktif fayın üstünde olduğu sonucuna varıldı.

'Sismik tehlikeler' araştırma bölümü, afet meydana gelirse binaların heyelanla karşı karşıya kalabileceğini ve şehrin doğal manzarasına sahip bölge için endişelerin ortaya çıktığını kaydetti.

Olası patlamaları önlemek için eve gaz için özel bir sismik kapatma vanasının takıldığı söylendi.

14 dönüm alana yayılan ev sadece deprem riskiyle karşı karşıya değil. Adele, diğer mülk sahibi zenginler gibi, alanın 'çok yüksek yangın tehlike bölgesi' olduğu konusunda da uyarıldı. İlkbahardan itibaren kuru, rüzgarlı ve sıcak bir havanın hakim olduğu bölgede sık sık yangınlar çıkabiliyor. Tabii bölge sakinlerinin multi-milyonluk evleri için hem yangın hem de deprem sigortalarının olduğu da biliniyor.

Adele, ocak ayında evi, Sylvester Stallone'den, liste fiyatından yüzde 48 indirimli, neredeyse yarı fiyatına, 58 milyon dolara satın almıştı.

İki yatak odalı misafir konutu da olan mülkte sinema salonu, kütüphane, spor salonu, sauna, buhar odasu, havuz, bar, sanat stüdyosu gibi olanaklar var.

Bölgede evi olan diğer ünlü isimler arasında Denzel Washington, Magic Johnson ve Justin Bieber yer alıyor.

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15/03/2022 11:59