Adem Çetmen’den yeni bir Türkiye rekoru!

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motor Sporları Derneği işbirliğince düzenlenen oto drag yarışlarına AdemÇetmen damga vurdu. Drag yarışlarında 1300 beygir Mitsubishi Evolution 7 kullanan Çetmen, 400 metrelik yarışta kendi Türkiye rekorunu 9,029 saniyeden 8, 956 saniyeyeçekerek başarısını ortaya koydu.

Motor sporlarıyla uzun yıllardır ilgilenen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motor Sporları Derneği işbirliğince düzenlenen oto drag yarışlarında kendi Türkiye rekorunu yeniledi.

400 metrelik yarışta kendi Türkiye rekorunu 9,029 saniyeden 8, 956 saniyeye çeken Çetmen, oto sporlarındaki başarısını ortaya koydu. Mitsubishi Evolution 7 ile Türkiye’nin en hızlı aracını kullanan Adem Çetmen, yeni rekorlar için çalışmalara start verdiğini açıkladı.