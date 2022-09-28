Adem Ljajic Fatih Karagümrük'te

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28/09/2022

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Adem Ljajic Fatih Karagümrük'te

Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, serbest oyuncu statüsünde bulunan Adem Ljajic ile ara transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Son olarak Beşiktaş'ta oynayan Sırp futbolcu, geçen sezon hiçbir resmi maçta forma giyememişti.

 

28/09/2022 21:12
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TAGS: Adem Ljajic Fatih Karagümrük’te
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