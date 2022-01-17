Adem Sadrazam covid19'a yenik düştü

Tepebaşı köyünün sevilen ismi Adem Sadrazam covid19 nedeniyle hayatını kaybetti

Adem Sadrazam'ın kardeşi Halil Sadrazam üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Yorgoz (Tepebaşı) Köyü ve çevresinin yaşayan tarihi, değerli kardeşim Adem Sadrazam, Düzce’de tedavi gördüğü hastanede Covide yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ondan iyi haberler beklerken aldığımız ölüm haberi hepimizi üzmüştür. Cenazesini Kıbrıs’a getirme çabalarımız başlatılmıştır. Ona Tanrı’dan rahmet diler, içimizde hep yaşatacağımıza söz veririm."

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17/01/2022 09:32