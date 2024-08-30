Adenovirüs nedir? Çocuklar için tehlike var

Anne babalar dikkat. Yeni tehlikenin adı Adenovirüs oldu. Virüs nedeniyle son günlerde acillere başvuru arttı.

Adenovirüs nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son günlerde acillere başvuru sayısı giderek artıyor. Virüsün hızla yayılması nedeniyle anne babalarda tedirgin. Peki Adenovirüs nedir? Adenovirüs belirtileri nelerdir?

Son yıllarda bulaşıcı hastalıklarda Tedirgin edici bir artış yaşanıyor. Önce koronavirüs, ardından maymun çiçeği ve Batı Nil Virüsü derken şimdi de adenovirüs gündemde. Acil servislerde son günlerde adeta başvuru patlaması yaşanıyor. Özellikle çocuklarda görülen bu virüs anne babaları da endişelendiriyor. Peki Adenovirüs bulaşıcı mı? Adenovirüs nedir?

ACİLLER DOLDU TAŞTI

Özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen Adenovirüs nedeniyle son günlerde acil servislere başvuru arttı. O nedenle de anne babalar çocuklarını korumak için virüsün etkilerini ve belirtilerini araştırmaya başladı.

ADENOVİRÜS NEDİR?

Soğuk algınlığına benzer belirtiler gösteren bir virüs türü olan adenovirüs, yıl boyunca birçok kez görülebiliyor. Ancak özellikle kış başlangıcı ve ilkbaharın başında virüsün Zirve yaptığı biliniyor. Adenovirüs adeta gribi tek taklit eden bir virüs. Virüsü kapan kişilerde Mide bağırsak problemleri, göz enfeksiyonları ve üst solunum yolu enfeksiyonları görülebiliyor.

Uzmanlara göre bu virüs sağlıklı ve genç bir yetişkini ya da çocuğu 24 saat içinde acil servislik edebiliyor. O sebeple de güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak virüs karşısında büyük önem taşıyor.

ADENOVİRÜS KİMLERİ ETKİLER?

Okulların açılmasına Kısa bir süre kala anne babalar da virüs nedeniyle endişeli. Her yaştan insan Adenovirüslerden etkilenebiliyor, fakat özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda daha sık görüldüğü biliniyor. Genellikle yakın temasla yayılan Bu hastalık kreş ve okullarda daha hızlı ilerliyor. Virüsün etkisi ise yaklaşık 2 hafta boyunca devam ediyor.

ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Anne babaların yoğun bir şekilde araştırdığı adenovirüs belirtileri ise şu şekilde:

Öksürük.

Ateş.

Burun akıntısı.

Boğaz ağrısı (farenjit).

Kulak enfeksiyonu (orta kulak iltihabı).

Şişmiş lenf düğümleri.

Göğüs nezlesi (bronşit).

Zatürre.

Mide ağrısı, ishal, bulantı, kusma.