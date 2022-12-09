Adeta yaşlanmayı durduruyor!

Beslenme, cildinizin görünümünde ve gençliğinde şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynamaktadır. Bunların hepsi ise aslında kolajene bağlıdır. Kollajen cilde yapısını, esnekliğini ve esnekliğini veren proteindir. Pek çok kolajen türü vardır, ancak vücudumuz çoğunlukla tip 1, 2 ve 3'ten oluşur. Yaşlandıkça cildimizde her yıl daha az kolajen üretiriz - bu nedenle yaşlandıkça kırışıklıklara ve cildi incelmeye eğilimli oluruz. Ancak bunu tersine çevirmek için tüketebileceğiniz besinler bulunuyor.

Diyetisyen Carrie Gabriel, "Kemik suyu gibi yiyecekler, vücudunuzun hemen kullanabileceği biyolojik olarak kullanılabilir bir kolajen formu içerir, bu da onu takviyelerden tartışmasız daha üstün kılar" diyor. Beslenme ve yaşlanma üzerine 2012 tarihli bir inceleme, meyve ve sebzelerin cilt sağlığını iyileştirmede en güvenli ve en sağlıklı yaklaşım olduğu sonucuna vardı.

Ayrıca, reçetesiz satılan takviyeler büyük ölçüde düzensiz olduğundan, kollajeni artırmak için bir beslenme düzenine bağlı kalmak daha güvenlidir.

Kolajen açısından zengin yiyecekler veya kolajen üretimini artıran yiyecekler yemek, cilt hedefleriniz için ihtiyaç duyduğunuz yapı taşlarını (amino asitler) oluşturmanıza da yardımcı olabilir. Diyetisyen ve güzellik uzmanı Katey Davidson, "Kolajen sentezi için önemli olan üç amino asit vardır: prolin, lizin ve glisin" diyor.

KOLAJEN DEPOSU KARIŞIM

Her gün taze olarak hazırlayabileceğiniz bu karışım hem oldukça lezzetli hem de oldukça pratik. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki kolajen miktarına zirve yaptırıp gözle görülür farklar yaratacak…

Malzemeler

½ su bardağı donmuş çilek

½ su bardağı donmuş yaban mersini

1 küçük olgun muz (istenirse donmuş)

¾ fincan soğutulmuş şekersiz kaju sütü,

1 yemek kaşığı kaju yağı

1 yemek kaşığı kabuğu çıkarılmış kenevir tohumu

Yapılışı

Çilek, yaban mersini, muz, kaju sütü, kaju yağı ve kenevir tohumlarını bir karıştırıcıda karıştırın. Pürüzsüz olana kadar işleyin, gerekirse istenen kıvam için daha fazla kaju sütü ekleyin. Anında tüketebilirsiniz.

Bunun dışında düzenli olarak tüketebileceğiniz listedeki gıdalar da büyük farklar yaratabilir…

KEMİK SUYU

Son araştırmalar kemik suyunun güvenilir bir kolajen kaynağı olmayabileceğini bulsa da, bu seçenek açık ara en popüler olanıdır. Hayvan kemiklerinin suda kaynatılmasıyla yapılan bu işlemin kolajeni çıkardığına inanılıyor. Bunu evde yaparken, et suyunu lezzet için baharatlardan yararlanabilirsiniz..

Davidson, "Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin içerir" diyor.

"Ancak, diğer malzemelerle birlikte kullanılan kemiklerin kalitesi nedeniyle her kemik suyu farklıdır" diye ekliyor. Et suyunun kalitesini garanti etmek için, hazır olanlar yerine kasaptan alınan kemiklerle kendi suyunu yapmanızı öneriyor.

SARIMSAK

Sarımsak yemeklerinize lezzetten daha fazlasını katabilir. Kolajen üretimini de artırabilir. Uzmanlara göre sarımsak, kolajenin parçalanmasını sentezlemeye ve önlemeye yardımcı olan bir eser mineral olan kükürt bakımından yüksektir. Bununla birlikte, ne kadar tükettiğiniz büyük önem taşımaktadır. Kolajen faydalarından yararlanmak için sarımsak belirli bir miktarın üzerinde tüketilmesi gerekmektedir. Ancak pek çok faydasıyla, sarımsağı düzenli beslenmenizin bir parçası haline getirmeye değer.

SARIMSAK TÜKETİRKEN DİKKAT!

Sarımsağın önerilen miktarlarda tüketilmesi güvenlidir, ancak çok fazla sarımsak (özellikle de çiğ olduğunda) mide yanmasına, mide rahatsızlığına neden olabilir veya kan sulandırıcı kullanıyorsanız kanama riskinizi artırabilir. Bu nedenle ölçülü tüketilmesi önerilir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Hepimiz yeşil yapraklı sebzelerin sağlıklı bir diyette önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Ancak görünüşe göre estetik faydalar da sunabilirler. Ispanak, lahana, pazı ve diğer salata yeşillikleri, renklerini antioksidan özellikleriyle bilinen klorofilden alır ve bazı araştırmalar, klorofil tüketmenin derideki kolajen öncüsünü artırdığını göstermiştir.

FASULYE

Fasulye, genellikle kollajen sentezi için gerekli amino asitleri içeren yüksek proteinli bir besindir. Ayrıca birçok fasulye çeşidi, kolajen üretimi için gerekli olan başka bir besin maddesi olan bakır açısından da zengindir.

KAJU

Bir dahaki sefere atıştırmak için kaju fıstığı tercih edebilirsiniz. Bu dolgun kuruyemiş, vücudun kolajen oluşturma yeteneğini artıran çinko ve bakırın ikisini de içerir.

DOMATES

Bir başka gizli C vitamini kaynağı olan domatesin bir orta boyu kolajen ihtiyacınızın yüzde 30'unu tek başına sağlayabilir. Domatesler ayrıca cilt desteği için güçlü bir antioksidan olan büyük miktarlarda likopen içerir.

DOLMALIK BİBER

Bir salataya veya sandviçe domates eklerken biraz kırmızı biber de ekleyin. Bu yüksek C vitamini sebzeleri, yaşlanma belirtileri ile mücadele edebilecek bir anti-inflamatuar bileşik olan kapsaisin içerir.

ŞEKER VE RAFİNE KARBONHİDRATLARA DİKKAT

Vücudunuzun en iyi şekilde kolajen üretmesine yardımcı olmak için, yüksek kollajen içeren hayvansal, bitkisel gıdaları veya vitamin ve mineral bakımından zengin meyve ve sebzeleri yemeniz önerilir. Bu listedeki yiyecekleri tüketmek istemiyorsanız, tek bir kaynak olmadığını unutmayın. Bitkisel veya hayvansal kaynaklı protein açısından zengin gıdalarla dolu bir diyet, bu kritik amino asitlerin sağlanmasına yardımcı olabilir.

Kolajen üretim sürecine yardımcı olan diğer besinler arasında çinko, C vitamini ve bakır bulunur. Bu nedenle vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve ve sebzeler aynı zamanda esnek bir cilde dosttur.

Ve daha etkili sonuçlar almak için, iltihaba neden olabilecek ve kolajene zarar verebilecek çok fazla şeker ve rafine karbonhidrat tüketiminden uzak durulması önerilir.

Skin Pharmacology and Physiology dergisinde yayınlanan 2014 tarihli bir çalışma, fazladan kolajen tüketen kadınların dört hafta sonra plasebo alanlara göre daha yüksek cilt elastikiyet seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Başka bir çalışma, kolajen takviyesi alan sağlıklı kadınlarda 12 hafta sonra çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünde yüzde 13'lük bir azalma olduğunun gözlemlenmesiyle sonuçlandı. Bununla birlikte, kolajen pürüzsüz, elastik bir cildin dışında eklem ağrısı, kaslar ve sindirime de yardımcı olabilir.

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09/12/2022 21:20